Жарче всего будет в восточных регионах.

В воскресенье, 16 мая, в западных регионах и на Черниговщине продолжатся дожди. Ливни также ожидаются в Одессе и Крыму. На востоке температура повысится до +28°, средняя температура по стране составит около +24°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В центральных регионах - облачная погода с прояснениями. Днем ожидается +24°...+26°. В Киеве днем температура поднимется до +24°. Ночью ожидается +14°.

На западе Украины - облачно с прояснениями и дожди. Днем температура продержится на уровне +21°...+23°, а ночью опустится до +9°.

На севере - облачно с прояснениями. На Черниговщине ожидается дождь. Столбики термометров в течение дня не опустятся ниже +24°, а ночью покажут +13°.

На юге воздух прогреется до +27°. В южных регионах Украины будет облачная с прояснениями погода, в Одессе и Крыму - ливни. Ночью температура не опустится ниже +12°.

На востоке ожидается переменная облачность. Днем температура составит +27°, а ночью упадет до +15°.

Народные приметы 16 мая

16 мая - Мавра Рассадница, Мавра Молочница, Мавра Зеленые щи. Хозяйки сеяли огороды семенами овощей.

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Автор: Елена Пилипчак