Прогноз погоды в Украине на 16 мая / фото УНИАН
В воскресенье, 16 мая, в западных регионах и на Черниговщине продолжатся дожди. Ливни также ожидаются в Одессе и Крыму. На востоке температура повысится до +28°, средняя температура по стране составит около +24°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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- В центральных регионах - облачная погода с прояснениями. Днем ожидается +24°...+26°. В Киеве днем температура поднимется до +24°. Ночью ожидается +14°.
- На западе Украины - облачно с прояснениями и дожди. Днем температура продержится на уровне +21°...+23°, а ночью опустится до +9°.
- На севере - облачно с прояснениями. На Черниговщине ожидается дождь. Столбики термометров в течение дня не опустятся ниже +24°, а ночью покажут +13°.
- На юге воздух прогреется до +27°. В южных регионах Украины будет облачная с прояснениями погода, в Одессе и Крыму - ливни. Ночью температура не опустится ниже +12°.
- На востоке ожидается переменная облачность. Днем температура составит +27°, а ночью упадет до +15°.
Народные приметы 16 мая
16 мая - Мавра Рассадница, Мавра Молочница, Мавра Зеленые щи. Хозяйки сеяли огороды семенами овощей.
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