Оползни в Исландии разрушили десяток домов, население города пришлось эвакуировать (видео)
Оползни произошли после рекордного количества дождей.
В городе Сейдисфьордюр, Исландия, произошло несколько оползней, которые нанесли ущерб минимум 10 домам и повредили линии электропередач.
Об этом сообщает The Watchers.
Разрушенные дома и пропавшие без вести: на Аляске прошел дождь, который вызвал сильнейшие оползни
Оползни произошли после сильных дождей. Метеорологи заявили, что 570 мм осадков с 14 по 18 декабря стало рекордным за подобный период времени для Исландии.
В пятницу, 18 декабря, жители города - 700 человек - были эвакуированы после того, как оползень повредил около 10 домов. В местных сообщениях говорится, что в этот район допускаются только службы быстрого реагирования, метеорологи, репортеры и бригада по ремонту электрооборудования.
Во вторник, 15 декабря, Департамент гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями объявил о тревоге.
«Я боюсь, что это еще не конец и мы потеряем больше домов. Понятно, что в горах скопилось огромное количество воды», - говорит бывший председатель городского совета Сейдисфьордура Хильдур Торисдоттир.
Поскольку риск дальнейших оползней сохраняется, жителей некоторых районов близлежащего Эскифьордура также пришлось эвакуировать. Склоны гор по-прежнему полны дождевой воды, а трещины на старой дороге над городом стали шире.
Оползни, смерчи и торнадо в Европе
29 сентября на юго-восточную часть Европы обрушилась сильная непогода. За последние пару дней она привела к значительному падению температуры воздуха, сильным ветрам, граду и высокогорному снегу, ливням, наводнениям, оползням и смерчам, некоторые из которых превратились в разрушительные торнадо. Больше всего пострадала Италия, где погибли 5 человек.
К 25 сентября в 7 регионах объявили оранжевый уровень тревоги: Ломбардии, Фриули-Венеции-Джулии, Тоскане, Лацио, Кампании, Базиликате и Сардинии.
В стране зафиксировано три водяных смерча.
К югу от Неаполя зафиксирован гигантский водяной смерч, который вырвал деревья с корнями и повредил здания и автомобили.
Множество водяных смерчей также были замечены над северной частью Адриатического моря.
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