По данным синоптика Натальи Диденко, только на юге будет до +30 градусов.

В ближайшие дни жары в Украине не ожидается. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"Неделя в целом в Украине будет нежаркой, разве что до +30 будет дотягивать, традиционно, в южной части", - отметила она.

Завтра же, по ее данным, ожидается +20...+26 градусов, в южной части и на Закарпатье будет теплее, +24...+29 градусов.

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"Дожди 11-го июля предполагатся в западной части Украины, на Житомирщине, Винницкой области, в восточных областях плюс на Днепропетровщине, Полтавщине, вечером возможны осадки в Одесской и Запорожской областях", - рассказала синоптик. На остальной территории, по ее данным, сохранится сухая погода.

В Киеве завтра будет сухо, а столбики термометров покажут +21...+24 градуса.

Погода в Украине - прогноз на неделю

По данным Погода УНИАН, начало недели в Украине будет свежим. Во вторник, 11 июля, ожидается снижение температуры почти по всей стране. Даже на юге не будет жары.

В середине недели температура начнет постепенно повышаться. Вместе с потеплением придут и дожди и грозы. Впоследствии осадки завершатся и только в конце текущей недели в Украине установится сухая погода, а температура повысится до +25°...+30°, местами на юге будет до +34°.

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