Из-за подмыва почвы дома покрылись трещинами, несколько зданий уже рухнуло. Люди жалуются: на огородах массово гибнет урожай.

В Запорожской области подтапливает целые деревни на берегу Каховского водохранилища. Не из-за дождей, а потому, что не работают помпы.

Как говорится в сюжете ТСН, вода подобралась к сотням домов по меньшей мере в трех населенных пунктах. В подвалах она иногда достигает метрового уровня. Из-за подмыва почвы дома покрылись трещинами, несколько зданий уже рухнуло. Люди жалуются, что на огородах массово гибнет урожай.

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От Каховского водохранилища три пострадавших деревни отделяет только насыпная дамба. Воду, которая просачивается через нее в почву, всегда откачивали насосами в скважины, впрочем треть из них пока не работает.

Жители опасаются — защитное сооружение в любой момент может не выдержать, и вода хлынет на дом.

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Автор: Виктория Гордиенко