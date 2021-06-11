В Запорожской области подтапливает целые деревни на берегу Каховского водохранилища. Не из-за дождей, а потому, что не работают помпы.
Как говорится в сюжете ТСН, вода подобралась к сотням домов по меньшей мере в трех населенных пунктах. В подвалах она иногда достигает метрового уровня. Из-за подмыва почвы дома покрылись трещинами, несколько зданий уже рухнуло. Люди жалуются, что на огородах массово гибнет урожай.
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От Каховского водохранилища три пострадавших деревни отделяет только насыпная дамба. Воду, которая просачивается через нее в почву, всегда откачивали насосами в скважины, впрочем треть из них пока не работает.
Жители опасаются — защитное сооружение в любой момент может не выдержать, и вода хлынет на дом.
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