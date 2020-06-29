Во Львовской области из-за ливня затопило санатории (фото, видео)

Спасатели откачали 142 куб. м воды.

В Моршине ливень затопил четыре санатория / фото соцсети

В курортном городе Моршин, Львовской области, накануне поздно вечером дождевые воды подтопили подвальные помещения санаторно-гостиничных комплексов и Дворца культуры. Спасатели уже откачали воду.

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Об этом сегодня, 29 июня, сообщила ГСЧС.

"28 июня в 22:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в г. Моршин в результате грозы (сильный дождь, ливень) произошло подтопление подвалов 5-ти объектов - 4 санаторно-гостиничных комплексов и Дворца культуры", - говорится в сообщении.

На место происшествия было направлено отделение 9-й государственной пожарно-спасательной части г. Моршин. Спасатели откачали 142 куб. м воды из подвалов трех санаторно-гостиничных комплексов.

Во Дворце культуры и одном из отелей уровень воды упал самостоятельно.

Видео подтопленных улиц Моршина 28 июня появилось в сообществе "Стрый - твой город" в "Инстаграме".

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Как сообщалось ранее, в четырех западных областях - Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской интенсивные осадки привели к осложнению паводковой ситуации. До сих пор подтоплеными остаются более тысячи домов и разрушенными 150 километров автодорог и 83 мосты. Спасатели продолжают откачивать воду из подвалов и приусадебных участков.