Во Львовской области из-за ливня затопило санатории (фото, видео)
Спасатели откачали 142 куб. м воды.
В курортном городе Моршин, Львовской области, накануне поздно вечером дождевые воды подтопили подвальные помещения санаторно-гостиничных комплексов и Дворца культуры. Спасатели уже откачали воду.
Стихия ударила в два раза сильнее: на Закарпатье снова обрушился ливень (фото, видео)
Об этом сегодня, 29 июня, сообщила ГСЧС.
"28 июня в 22:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в г. Моршин в результате грозы (сильный дождь, ливень) произошло подтопление подвалов 5-ти объектов - 4 санаторно-гостиничных комплексов и Дворца культуры", - говорится в сообщении.
На место происшествия было направлено отделение 9-й государственной пожарно-спасательной части г. Моршин. Спасатели откачали 142 куб. м воды из подвалов трех санаторно-гостиничных комплексов.
Во Дворце культуры и одном из отелей уровень воды упал самостоятельно.
Видео подтопленных улиц Моршина 28 июня появилось в сообществе "Стрый - твой город" в "Инстаграме".
Как сообщалось ранее, в четырех западных областях - Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской интенсивные осадки привели к осложнению паводковой ситуации. До сих пор подтоплеными остаются более тысячи домов и разрушенными 150 километров автодорог и 83 мосты. Спасатели продолжают откачивать воду из подвалов и приусадебных участков.
- Винница+28°... +17°
- Днепр+29°... +17°
- Донецк+28°... +15°
- Житомир+28°... +17°
- Запорожье+30°... +19°
- Ивано-Франковск+29°... +15°
- Киев+28°... +17°
- Кропивницкий+28°... +17°
- Луганск+30°... +16°
- Луцк+29°... +16°
- Львов+29°... +15°
- Николаев+34°... +19°
- Одесса+34°... +21°
- Полтава+28°... +18°
- Ровно+29°... +16°
- Симферополь+31°... +19°
- Сумы+27°... +16°
- Тернополь+27°... +16°
- Харьков+26°... +16°
- Херсон+34°... +20°
- Хмельницкий+27°... +17°
- Черкассы+28°... +17°
- Чернигов+27°... +16°
- Черновцы+29°... +18°