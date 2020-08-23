Синоптик спрогнозировал, когда в Украину придут заморозки

11:11, 23 августа 2020
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В конце октября, 28-29 числа, по словам Горбаня, может пройти снег с дождем.

Когда осенью 2020 в Украину придут заморозки / фото УНИАН
Когда осенью 2020 в Украину придут заморозки / фото УНИАН

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, первые заморозки в Украине могут начаться в конце октября.

В Украину идет похолодание: появился прогноз погоды на следующую неделю

Он заявил, что в Киевской и Полтавской областях 28-29 октября ночью температура воздуха может опуститься до -1…-4 градусов. Об этом пишет "Обозреватель".

Горбань заявил, что весь октябрь будет холодным, а первая декада - с 1 по 12 октября — дождливой.

Как прогнозирует синоптик, до 14 октября днем воздух будет прогреваться до +16 градусов, в период с 15 по 25 октября максимальное значение дневных температур составит 12 градусов.

"В последнюю неделю месяца – всего 3-4 градуса тепла", – сказал Горбань.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода на День независимости Украины. Похолодание ожидается только в западных областях.

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Автор: Ольга Робейко

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