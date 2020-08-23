Синоптик спрогнозировал, когда в Украину придут заморозки
В конце октября, 28-29 числа, по словам Горбаня, может пройти снег с дождем.
По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, первые заморозки в Украине могут начаться в конце октября.
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Он заявил, что в Киевской и Полтавской областях 28-29 октября ночью температура воздуха может опуститься до -1…-4 градусов. Об этом пишет "Обозреватель".
Горбань заявил, что весь октябрь будет холодным, а первая декада - с 1 по 12 октября — дождливой.
Как прогнозирует синоптик, до 14 октября днем воздух будет прогреваться до +16 градусов, в период с 15 по 25 октября максимальное значение дневных температур составит 12 градусов.
"В последнюю неделю месяца – всего 3-4 градуса тепла", – сказал Горбань.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода на День независимости Украины. Похолодание ожидается только в западных областях.
- Винница+28°... +18°
- Днепр+27°... +12°
- Донецк+28°... +9°
- Житомир+28°... +17°
- Запорожье+27°... +12°
- Ивано-Франковск+29°... +17°
- Киев+28°... +16°
- Кропивницкий+29°... +14°
- Луганск+27°... +10°
- Луцк+28°... +16°
- Львов+26°... +15°
- Николаев+30°... +15°
- Одесса+28°... +20°
- Полтава+26°... +12°
- Ровно+30°... +17°
- Симферополь+26°... +14°
- Сумы+24°... +11°
- Тернополь+29°... +16°
- Харьков+26°... +12°
- Херсон+30°... +15°
- Хмельницкий+29°... +17°
- Черкассы+26°... +15°
- Чернигов+27°... +15°
- Черновцы+30°... +17°