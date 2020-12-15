Провода подо льдом и гололед: в Сумах не ходит электротранспорт, часть междугородних рейсов отменена (видео)

12:15, 15 декабря 2020
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В Сумах работают только коммунальные автобусы.

В Сумах уже не так скользко, как было днями ранее / Фото suspilne.media
В Сумах уже не так скользко, как было днями ранее / Фото suspilne.media

На утро 15 декабря в Сумах температура составила -1°, на дорогах - гололедица. Но поверхность троуаров уже не такая гладкая как стекло, поэтому не так скользко, как накануне. 

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Сегодня электротранспорт не вышел на линию. Троллейбусы не выпустили из-за обледенения проводов. Работают только коммунальные автобусы. Часть междугородних перевозчиков также отменили рейсы. Речь идет о рейсах, которые отходят от основных трасс.

Из-за гололеда также не ходят школьные автобусы. Детей перевели на дистанционное обучение.

Несмотря на то, что деревья и провода покрыты льдом, сообщений об обесточивании не поступало. 

Ледяной дождь в Харькове

Из-за ледяного дождя, который в разных частях Харькова шел всю ночь, коммунальщикам не удалось восстановить движение троллейбусов по всем маршрутам. В частности, четыре маршрута пока отменены.

Директор Департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко отметил, что коммунальные службы работали всю ночь над очисткой контактной сети.

"На обкатке линий с вечера и до раннего утра участвовали: 16 трамваев и 17 троллейбусов. Общая численность задействованных: 60 человек. В результате проездность трамваев обеспечена полностью. Но, несмотря на все усилия сотрудников горэлектротранспорта, из-за ледяного дождя, который в разных частях города шел всю ночь, ситуация с троллейбусами немного хуже", - говорится в сообщении.

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Автор: Елена Пилипчак

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