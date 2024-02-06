В новой Шотландии из-за небывалого снегопада пришлось закрыть школы и отменить множество рейсов.

Опасная зимняя метель буквально парализовала Новую Шотландию в Канаде. Как сообщает The Watchers, рекордный снегопад во многих районах превысил 80 см, что привело к объявлению чрезвычайной ситуации.

Как сообщается, Новая Шотландия столкнулась с опасными зимними условиями. Этот значительный снегопад, один из самых сильных за 20 лет, был вызван необычной штормовой системой.

Метель в сочетании с сильными порывами ветра сделала поездки чрезвычайно опасными, поэтому местные власти призвали людей оставаться дома и воздержаться от поездок.

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Согласно неофициальным данным, в Сиднее выпало 150 см снега, а в Галифаксе - от 40 до 50 см. Для аэропорта Галифакса это наибольшее количество снега с 1960 года, когда начался учет. Если количество снегопадов в Сиднее подтвердится, это будет самый крупный двух- и трехдневный снегопад в городе с тех пор, как здесь начались записи погоды в конце 1800-х годов.

Из-за непогоды пришлось задержать или отменить множество рейсов, закрыть школы и городские учреждения.

Пока Канаду засыпает снегом - в Чили разразились масштабные лесные пожары. Уже известно о 112 погибших в результате стихии и еще 200 человек пропали без вести. По меньшей мере 1600 человек остались без крова так как огонь перекинулся на жилые дома.

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