На высокогорье продолжается метель.

В Карпатах настоящий снежный апокалипсис. Местами намело до 2 метров снега. Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Сегодня утром, по данным спасателей, на горе Поп Иван Черногорский облачно, а видимость ограничена. Дует южный и юго-западный, его скорость достигает 15-17 м/с. Температура воздуха -4°С. Метель.

"Заносы свежего снега местами достигают до двух метров", - сообщили спасатели и опубликовали фото с вершины.

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Снеголавинная опасность в Карпатах

По данным украинского гидрометценнтру, 5 и 6 февраля на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Из-за этого объявлен 3 уровень опасности.

Когда погода в Украине изменится-прогноз синоптика

Сегодня в Украине еще будет пасмурно, ветрено и мокро, а уже завтра, 6 февраля, ветер утихнет, осадки ослабнут, но все еще будет пасмурно. Об этом говорит известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в дальнейшем ожидается существенное потепление. Так, по прогнозу, уже 10, 11 и 12 февраля температура в Украине будет повышаться до +10...+15 градусов.

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