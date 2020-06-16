На юге Канады выпал разрушительный град (видео)

11:54, 16 июня 2020
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Ущерб от стихии может составить 100 миллионов долларов.

На юге Канады выпал разрушительный град / twitter.com/JimWellsphoto
На юге Канады выпал разрушительный град / twitter.com/JimWellsphoto

Вечером 13 июня на город Калгари, расположенный в южной части канадской провинции Альберта, обрушился сильный шторм.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 16 июня

Крупный град размером с теннисный мяч повредил большое количество домов и автомобилей, а ливень подтопил улицы и дороги, передает Stormnews со ссылкой на CBC.

Кайл Бриттен, шеф бюро Weather Network по Калгари, говорит, что подобные ливни бывают в Альберте раз в пять или десять лет. По его мнению, ущерб от стихии может составить порядка 100 миллионов долларов.

Напомним, после нескольких дней жары Ривненскую область накрыла непогода. В селе Переделы выпал огромный град, который побил цветы и овощи.

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Теги: #погода#Канада#Град
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