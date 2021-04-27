В стране установится приятная весенняя погода.

В среду, 28 апреля, дожди уйдут из Украины и выглянет солнце. Завтра начнется постепенное потепление: температура в течение дня будет колебаться на уровне +11°...+14°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +3°, днем +13°.

Во Львове в среду ожидается облачная с прояснениями погода, ночью +2°, днем +13°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.

В Ривне в среду - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +13°.

В Тернополе 28 апреля ночью будет +2°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.

В Ивано-Франковске завтра ожидается облачная с прояснениями погода, ночью +2°, днем +13°.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Виннице завтра солнечно, +4°...+12°.

В Житомире в среду - малооблачно, температура ночью +4°, днем +13°.

В Черкассах - малооблачно, ночью +3°, днем +12°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +13°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+12°.

В Одессе 28 апреля - облачно, температура ночью +9°, днем +12°.

В Херсоне в среду ночью +6°, днем +14°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет облачная с прояснениями погода, ночью +5°, днем +14°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +14°.

В Сумах завтра облачно, температура воздуха 0°...+11°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +12°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +13°.

В Симферополе в среду - облачно с прояснениями, +6°...+14°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +15°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +15°.

Народные приметы 28 апреля

28 апреля - Пудов день. Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться, то следует ждать перемены погоды и дождя.

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Автор: Елена Пилипчак