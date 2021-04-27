Завтра в стране начнется потепление / Фото ua.depositphotos.com
В среду, 28 апреля, дожди уйдут из Украины и выглянет солнце. Завтра начнется постепенное потепление: температура в течение дня будет колебаться на уровне +11°...+14°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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- В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +3°, днем +13°.
- Во Львове в среду ожидается облачная с прояснениями погода, ночью +2°, днем +13°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.
- В Ривне в среду - облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +13°.
- В Тернополе 28 апреля ночью будет +2°, днем +12°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.
- В Ивано-Франковске завтра ожидается облачная с прояснениями погода, ночью +2°, днем +13°.
- В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.
- В Виннице завтра солнечно, +4°...+12°.
- В Житомире в среду - малооблачно, температура ночью +4°, днем +13°.
- В Черкассах - малооблачно, ночью +3°, днем +12°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +13°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +2°...+12°.
- В Одессе 28 апреля - облачно, температура ночью +9°, днем +12°.
- В Херсоне в среду ночью +6°, днем +14°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет облачная с прояснениями погода, ночью +5°, днем +14°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +14°.
- В Сумах завтра облачно, температура воздуха 0°...+11°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +12°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +13°.
- В Симферополе в среду - облачно с прояснениями, +6°...+14°.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +15°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +15°.
Прогноз погоды в Украине на 28 апреля / фото УНИАН
Народные приметы 28 апреля
28 апреля - Пудов день. Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться, то следует ждать перемены погоды и дождя.
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