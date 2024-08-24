В большинстве областей будет небольшая облачность.

День Независимости в Украине будет теплым, местами жарким и преимущественно сухим. Только в Донецкой области ожидаются грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины температура повысится, по сравнению с предыдущими днями, но все равно сильной жары не будет. Столбики термометров покажут +28°...+30°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

На севере Украины сегодня будет свежее всего. Тут столбики термометров покажут +27°...+30°. Ожидается небольшая облачность, дождей не будет.

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Жителей востока Украины сегодня ждет более жаркая погода. в Донецкой области ожидаются локальные грозы, а воздух тут прогреется до +32°. В Харьковской области будет до +33°, а в Луганской разогреет до +36°.

В центральной части свежее всего будет в Черкасской и Винницкой областях, где термометры покажут +28°...+29°. На остальной территории будет +30°...+34°. Без осадков.

Жителей юга Украины ждет температура от +30° до +34°. Небольшая облачность, без дождей.

Приметы погоды 24 августа

Дым без ветра бьет к земле - к дождю. Орехов много, а грибов мало - зима будет снежная и морозная.

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