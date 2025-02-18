Днем 19 февраля местами будет идти снег.

В среду, 19 февраля, в Украине удержится морозная погода, а ближайшей ночью местами температура упадет до -19 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ночью ожидается -9...-13 градусов, в восточной части -12...-19 градусов, в западных областях -4...-10 градусов", - спрогнозировала она.

Завтра днем столбики термометров по всей стране покажут -1...-6 градусов.

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"Небольшой снег вероятен в среду на западе, севере и местами в центральных областях", - говорит эксперт по погоде.

По ее данным, сухая погода сохранится на юге и востоке нашей страны.

Погода в Киеве

В Киеве ближайшей ночью температура упадет до -10 градусов, а завтра днем столбики термометров в столице покажут -1...-3 градуса.

"На дорогах скользко. Местами возможен небольшой снег", - прогнозирует Наталка Диденко.

Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

На этой неделе зима будет пытаться наверстать предыдущие теплые периоды, ведь в ближайшие дни сохранится морозный характер погоды. В среду и четверг через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, что местами принесет дополнительные сантиметры снега. В большинстве регионов сохранится гололедица.

Во вторник, 18 февраля, под влиянием зоны повышенного атмосферного давления ожидается сухая погода без осадков. Однако уже 19 февраля атмосферные фронты, которые будут перемещаться с северо-запада, вызовут незначительные снегопады в северных, западных и центральных областях. На следующий день, 20 февраля, снег выпадет на большей территории страны. На дорогах местами будет образовываться гололедица.

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