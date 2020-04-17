В Киеве сегодня температура до +13°, без осадков

08:30, 17 апреля 2020
11
0

В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 17 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +13°.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Пасху

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +12°. Ветер северо-западный, до 6,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:01, а зайдет в 19:55.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 17 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Комендантский час в Украине: когда вводится и что запрещено Комендантский час в Украине: когда вводится и что запрещено
Причащали с одной ложечки: в Днепре возле храма вырыли траншею (фото) Причащали с одной ложечки: в Днепре возле храма вырыли траншею (фото)
11 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать 11 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Звезда "Гарри Поттера" впервые станет отцом (фото) Звезда "Гарри Поттера" впервые станет отцом (фото)
"Выгоняет из дома с детьми": звезда "Мажора" Павел Прилучный избил свою жену (видео) "Выгоняет из дома с детьми": звезда "Мажора" Павел Прилучный избил свою жену (видео)
Пасхальные куличи: проверенные рецепты праздничной выпечки (видео) Пасхальные куличи: проверенные рецепты праздничной выпечки (видео)
Гороскоп на пятницу, 17 апреля: что ждет Овнов, Скорпионов, Рыб и другие знаки Зодиака Гороскоп на пятницу, 17 апреля: что ждет Овнов, Скорпионов, Рыб и другие знаки Зодиака
Погода в Украине
Виргиния, США
+1°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
63 %
761 мм
5.3 м/с
10 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять