В Киеве сегодня температура до +13°, без осадков
В столице сегодня похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 17 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +13°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Пасху
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +12°. Ветер северо-западный, до 6,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:01, а зайдет в 19:55.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 17 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.
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- Винница+15°... +1°
- Днепр+14°... +3°
- Донецк+16°... +1°
- Житомир+14°... +1°
- Запорожье+17°... +3°
- Ивано-Франковск+21°... +2°
- Киев+14°... +1°
- Кировоград+15°... +2°
- Луганск+17°... +2°
- Луцк+15°... -1°
- Львов+17°... +1°
- Николаев+21°... +7°
- Одесса+22°... +9°
- Полтава+13°... +1°
- Ровно+14°... -2°
- Симферополь+15°... +6°
- Сумы+11°... -1°
- Тернополь+17°... 0°
- Харьков+12°... +2°
- Херсон+19°... +6°
- Хмельницкий+14°... +1°
- Черкассы+15°... +2°
- Чернигов+13°... -1°
- Черновцы+19°... +5°
Виргиния, США
+1°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+1 °
Влажность:63 %
Давление:761 мм
Ветер: 5.3 м/с
Вероятность осадков:10 %
Восход:06:29
Закат19:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
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