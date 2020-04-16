Завтра в Украине без осадков, температура до +21° (видеопрогноз)

Теплее всего будет на юге.

Завтра в Украине без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 17 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +6°, днем до +21°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -1°, днем до +20°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +1°, днем до +13°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +1°, днем до +16°.

Согласно народному прогнозу, 17 апреля - день Иосифа-певца. Святого Иосифа назвали в народе певцом из-за того, что с этого дня начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль.

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