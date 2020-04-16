Завтра в Украине без осадков, температура до +21° (видеопрогноз)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 17 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.
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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +6°, днем до +21°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -1°, днем до +20°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +1°, днем до +13°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +1°, днем до +16°.
Согласно народному прогнозу, 17 апреля - день Иосифа-певца. Святого Иосифа назвали в народе певцом из-за того, что с этого дня начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+19°... +6°
- Днепр+17°... +7°
- Донецк+14°... +8°
- Житомир+20°... +4°
- Запорожье+16°... +8°
- Ивано-Франковск+20°... +7°
- Киев+19°... +4°
- Кировоград+18°... +6°
- Луганск+15°... +9°
- Луцк+19°... +2°
- Львов+18°... +3°
- Николаев+17°... +8°
- Одесса+18°... +8°
- Полтава+17°... +6°
- Ровно+19°... +2°
- Симферополь+13°... +4°
- Сумы+15°... +3°
- Тернополь+18°... +3°
- Харьков+15°... +6°
- Херсон+14°... +7°
- Хмельницкий+19°... +3°
- Черкассы+18°... +7°
- Чернигов+17°... +3°
- Черновцы+19°... +8°