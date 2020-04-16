Завтра в Украине без осадков, температура до +21° (видеопрогноз)

16:30, 16 апреля 2020
81
0

Теплее всего будет на юге.

Завтра в Украине без осадков / Фото УНИАН
Завтра в Украине без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 17 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Пасху

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +6°, днем до +21°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -1°, днем до +20°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +1°, днем до +13°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +1°, днем до +16°.

Согласно народному прогнозу, 17 апреля - день Иосифа-певца. Святого Иосифа назвали в народе певцом из-за того, что с этого дня начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
11 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать 11 апреля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Гороскоп на четверг, 9 апреля: что ждет Тельцов, Дев, Скорпионов и другие знаки Зодиака Гороскоп на четверг, 9 апреля: что ждет Тельцов, Дев, Скорпионов и другие знаки Зодиака
"Сочная" Лобода покорила сеть новым фото в купальнике "Сочная" Лобода покорила сеть новым фото в купальнике
Гороскоп на 12 апреля для всех знаков Зодиака: кому сегодня повезет Гороскоп на 12 апреля для всех знаков Зодиака: кому сегодня повезет
Гороскоп на пятницу, 10 апреля: что ждет Раков, Козерогов, Стрельцов и другие знаки Зодиака Гороскоп на пятницу, 10 апреля: что ждет Раков, Козерогов, Стрельцов и другие знаки Зодиака
Ани Лорак заинтриговала сеть новостью в Instagram (фото) Ани Лорак заинтриговала сеть новостью в Instagram (фото)
Всеукраинская школа онлайн 16 апреля - смотреть онлайн уроки для всех классов Всеукраинская школа онлайн 16 апреля - смотреть онлайн уроки для всех классов
Погода в Украине
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
49 %
754 мм
7.7 м/с
2 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять