В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +14
В столице сегодня похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 10 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +14°.
Похолодание и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 7,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:15, а зайдет в 19:43.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 10 апреля, в Украине местами, температура до +23°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+14°... +1°
- Днепр+21°... +3°
- Донецк+21°... +5°
- Житомир+14°... -2°
- Запорожье+23°... +3°
- Ивано-Франковск+16°... 0°
- Киев+13°... +2°
- Кировоград+18°... +1°
- Луганск+20°... +6°
- Луцк+14°... +1°
- Львов+13°... +1°
- Николаев+23°... +2°
- Одесса+22°... +4°
- Полтава+17°... +4°
- Ровно+13°... 0°
- Симферополь+18°... +2°
- Сумы+13°... +2°
- Тернополь+13°... -1°
- Харьков+18°... +4°
- Херсон+21°... +3°
- Хмельницкий+15°... +1°
- Черкассы+15°... 0°
- Чернигов+13°... 0°
- Черновцы+16°... +2°
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+3 °
Влажность:37 %
Давление:743 мм
Ветер: 11.0 м/с
Вероятность осадков:17 %
Восход:06:39
Закат19:42
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей