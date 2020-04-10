В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +14

В столице сегодня похолодает.

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Согласно данным Погода УНИАН, 10 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +14°.

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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 7,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:15, а зайдет в 19:43.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 10 апреля, в Украине местами, температура до +23°.

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