В Киеве сегодня температура до +19°, без осадков
В столице сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 8 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +19°.
Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине 8 апреля
Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +16°. Ветер переменный, до 2,9 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:20, а зайдет в 19:40.
Как сообщал УНИАН, в среду, 8 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.
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- Винница+21°... +3°
- Днепр+19°... +5°
- Донецк+16°... +2°
- Житомир+20°... 0°
- Запорожье+18°... +3°
- Ивано-Франковск+22°... +1°
- Киев+20°... +5°
- Кировоград+21°... +3°
- Луганск+16°... +3°
- Луцк+19°... +2°
- Львов+20°... +4°
- Николаев+19°... +2°
- Одесса+16°... +6°
- Полтава+21°... +7°
- Ровно+20°... +1°
- Симферополь+14°... 0°
- Сумы+18°... +2°
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- Херсон+18°... +1°
- Хмельницкий+22°... +3°
- Черкассы+21°... +4°
- Чернигов+17°... +2°
- Черновцы+21°... +4°
Виргиния, США
+13°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+13 °
Влажность:61 %
Давление:744 мм
Ветер: 6.0 м/с
Вероятность осадков:29 %
Восход:06:42
Закат19:40
Видимость:16 км
Фаза луны:
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