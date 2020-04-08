В Киеве сегодня температура до +19°, без осадков

В столице сегодня потеплеет.

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Согласно данным Погода УНИАН, 8 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +19°.

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Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +16°. Ветер переменный, до 2,9 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:20, а зайдет в 19:40.

Как сообщал УНИАН, в среду, 8 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.

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