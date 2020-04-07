В Киеве завтра температура до +19°, без осадков
В столице завтра потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 8 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +19°.
Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине 8 апреля
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +16°. Ветер переменный, до 2,9 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:20, а зайдет в 19:40.
Как сообщал УНИАН, в среду, 8 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.
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- Винница+17°... +3°
- Днепр+16°... +1°
- Донецк+13°... -3°
- Житомир+19°... +4°
- Запорожье+17°... -1°
- Ивано-Франковск+20°... -1°
- Киев+17°... +4°
- Кировоград+17°... 0°
- Луганск+11°... -3°
- Луцк+19°... +4°
- Львов+19°... +3°
- Николаев+19°... 0°
- Одесса+15°... +5°
- Полтава+15°... +2°
- Ровно+20°... +3°
- Симферополь+13°... 0°
- Сумы+14°... +3°
- Тернополь+18°... 0°
- Харьков+13°... +3°
- Херсон+18°... -1°
- Хмельницкий+18°... +4°
- Черкассы+15°... +1°
- Чернигов+17°... +3°
- Черновцы+18°... 0°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+9 °
Влажность:71 %
Давление:753 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков:38 %
Восход:06:43
Закат19:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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