В Киеве завтра температура до +19°, без осадков

17:00, 7 апреля 2020
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В столице завтра потеплеет.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 8 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +19°.

Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине 8 апреля

Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +16°. Ветер переменный, до 2,9 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:20, а зайдет в 19:40.

Как сообщал УНИАН, в среду, 8 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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