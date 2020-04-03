В Киеве сегодня без осадков, днем до +15

08:30, 3 апреля 2020
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В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 3 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +15°.

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на апрель

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +9°. Ветер западный и юго-западный, до 6,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:30, а зайдет в 19:33.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 3 апреля, в Украине без осадков, температура до +15°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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