В Киеве сегодня без осадков, днем до +15

В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 3 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +15°.

Читайте также Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на апрель

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +9°. Ветер западный и юго-западный, до 6,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:30, а зайдет в 19:33.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 3 апреля, в Украине без осадков, температура до +15°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.