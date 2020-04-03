В Киеве сегодня без осадков, днем до +15
В столице сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 3 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +15°.
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на апрель
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +9°. Ветер западный и юго-западный, до 6,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:30, а зайдет в 19:33.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 3 апреля, в Украине без осадков, температура до +15°.
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Погода в Украине
- Винница+13°... 0°
- Днепр+14°... 0°
- Донецк+14°... -3°
- Житомир+14°... +2°
- Запорожье+13°... -1°
- Ивано-Франковск+15°... +1°
- Киев+15°... +3°
- Кировоград+14°... -2°
- Луганск+15°... -1°
- Луцк+14°... -1°
- Львов+13°... 0°
- Николаев+13°... 0°
- Одесса+11°... +1°
- Полтава+15°... +3°
- Ровно+14°... -2°
- Симферополь+13°... 0°
- Сумы+15°... -1°
- Тернополь+14°... +1°
- Харьков+15°... +1°
- Херсон+14°... -2°
- Хмельницкий+13°... 0°
- Черкассы+15°... 0°
- Чернигов+14°... +2°
- Черновцы+15°... +2°
Виргиния, США
+10°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+8 °
Влажность:53 %
Давление:750 мм
Ветер: 8.2 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:50
Закат19:36
Видимость:16 км
Фаза луны:
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