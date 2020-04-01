В Киеве завтра температура до +10, без осадков

17:00, 1 апреля 2020
14
0

В столице завтра немного потеплеет.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 2 апреля, в Киеве без осадков, температура днем до +10°.

Климатологи подвели итоги контрастного марта в Киеве

Проноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +5°. Ветер западный и юго-западный, до 6,8 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:33, а зайдет в 19:31.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в Украине без осадков, температура до +12°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
"У нее троечка?": Каменских в обтягивающих лосинах и футболке показала свою фигуру (фото) "У нее троечка?": Каменских в обтягивающих лосинах и футболке показала свою фигуру (фото)
Магнитные бури в апреле 2020: самые опасные дни, как уберечься Магнитные бури в апреле 2020: самые опасные дни, как уберечься
Гороскоп на 25 марта: что ждет сегодня Близнецов, Дев, Рыб и другие знаки Зодиака Гороскоп на 25 марта: что ждет сегодня Близнецов, Дев, Рыб и другие знаки Зодиака
Жена заразившегося коронавирусом Лещенко рассказала о его состоянии Жена заразившегося коронавирусом Лещенко рассказала о его состоянии
Стало известно, кого из известных певцов и актеров мог заразить коронавирусом Лещенко Стало известно, кого из известных певцов и актеров мог заразить коронавирусом Лещенко
Гороскоп на 30 марта: кому астрологи прогнозируют успех, а кому – тяжелый день Гороскоп на 30 марта: кому астрологи прогнозируют успех, а кому – тяжелый день
В "Слуге народа" надеются провести референдум о продаже земли иностранцам до конца года В "Слуге народа" надеются провести референдум о продаже земли иностранцам до конца года
Погода в Украине
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
68 %
749 мм
4.3 м/с
16 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять