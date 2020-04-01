В Киеве завтра температура до +10, без осадков

В столице завтра немного потеплеет.

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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 2 апреля, в Киеве без осадков, температура днем до +10°.

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Проноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +5°. Ветер западный и юго-западный, до 6,8 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:33, а зайдет в 19:31.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в Украине без осадков, температура до +12°.

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