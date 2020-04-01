В Киеве завтра температура до +10, без осадков
В столице завтра немного потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 2 апреля, в Киеве без осадков, температура днем до +10°.
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Проноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +5°. Ветер западный и юго-западный, до 6,8 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:33, а зайдет в 19:31.
Как сообщал УНИАН, 2 апреля в Украине без осадков, температура до +12°.
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Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+3 °
Влажность:68 %
Давление:749 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:16 %
Восход:06:53
Закат19:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
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