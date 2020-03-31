В Киеве завтра без осадков, температура до +7
Апрель в столице начнется с прохладной погоды.
Согласно данным Погода УНИАН, 1 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +7°.
Синоптики предупредили о сильном похолодании в Украине
Проноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +6°. Ветер переменный, до 6,2 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:35, а зайдет в 19:29.
Как сообщал УНИАН, в среду, 1 апреля, в Украине без осадков, температура до +10°.
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Погода в Украине
- Винница+3°... -5°
- Днепр+7°... -4°
- Донецк+14°... -3°
- Житомир+6°... -4°
- Запорожье+8°... -3°
- Ивано-Франковск+5°... -6°
- Киев+6°... -4°
- Кировоград+5°... -5°
- Луганск+17°... -2°
- Луцк+6°... -4°
- Львов+6°... -5°
- Николаев+7°... -3°
- Одесса+9°... 0°
- Полтава+4°... -4°
- Ровно+5°... -5°
- Симферополь+14°... 0°
- Сумы+3°... -5°
- Тернополь+4°... -6°
- Харьков+6°... -4°
- Херсон+9°... -2°
- Хмельницкий+4°... -5°
- Черкассы+6°... -4°
- Чернигов+4°... -5°
- Черновцы+5°... -5°
Виргиния, США
+12°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+12 °
Влажность:77 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:57 %
Восход:06:54
Закат19:33
Видимость:16 км
Фаза луны:
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