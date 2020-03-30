В Киеве сегодня температура до +13, без осадков

В столице сегодня будет тепло.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 30 марта в Киеве без осадков, температура до +13°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +9°. Ветер западный и северо-западный, до 6,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:44, а зайдет в 18:23.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 30 марта, в Украине практически без осадков, температура до +17°.

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