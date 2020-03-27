В Киеве сегодня температура до +14°, без осадков
В столице сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 27 марта в Киеве без осадков, температура днем до +14°.
Снег и похолодание: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца марта
Погода Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +9°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,4 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:46, а зайдет в 18:21.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 27 марта, в Украине практически без осадков, температура до +16°.
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Погода в Украине
- Винница+13°... +4°
- Днепр+16°... +4°
- Донецк+16°... +5°
- Житомир+14°... +2°
- Запорожье+17°... +6°
- Ивано-Франковск+13°... 0°
- Киев+15°... +3°
- Кировоград+15°... +3°
- Луганск+16°... +2°
- Луцк+13°... +1°
- Львов+14°... +1°
- Николаев+14°... +4°
- Одесса+11°... +5°
- Полтава+14°... +4°
- Ровно+13°... +1°
- Симферополь+15°... +2°
- Сумы+15°... 0°
- Тернополь+13°... +1°
- Харьков+14°... +2°
- Херсон+15°... +4°
- Хмельницкий+15°... +3°
- Черкассы+13°... +4°
- Чернигов+15°... 0°
- Черновцы+13°... 0°
Виргиния, США
+12°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+12 °
Влажность:77 %
Давление:749 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:6 %
Восход:07:01
Закат19:29
Видимость:16 км
Фаза луны:
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