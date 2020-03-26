В Киеве завтра температура до +14°, без осадков
В столице завтра будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 27 марта в Киеве без осадков, температура днем до +14°.
Тепло и солнечно: появился прогноз погоды в Украине до конца недели
Погода Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +9°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,4 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:46, а зайдет в 18:21.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 27 марта, в Украине практически без осадков, температура до +16°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+11°... -2°
- Днепр+12°... +1°
- Донецк+13°... +2°
- Житомир+11°... -3°
- Запорожье+14°... +3°
- Ивано-Франковск+10°... -2°
- Киев+11°... -1°
- Кировоград+12°... +1°
- Луганск+13°... -1°
- Луцк+10°... -1°
- Львов+11°... -1°
- Николаев+15°... +2°
- Одесса+13°... +3°
- Полтава+12°... +1°
- Ровно+10°... -2°
- Симферополь+11°... +3°
- Сумы+12°... -1°
- Тернополь+10°... -3°
- Харьков+13°... -1°
- Херсон+14°... +3°
- Хмельницкий+12°... -2°
- Черкассы+11°... +1°
- Чернигов+11°... -2°
- Черновцы+11°... -2°
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+5 °
Влажность:67 %
Давление:755 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:02
Закат19:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
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