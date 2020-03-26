В Киеве завтра температура до +14°, без осадков

В столице завтра будет тепло.

В Киеве завтра будет тепло / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 27 марта в Киеве без осадков, температура днем до +14°.

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Погода Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +9°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,4 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:46, а зайдет в 18:21.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 27 марта, в Украине практически без осадков, температура до +16°.

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