В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +10
В столице сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 26 марта, в Киеве без осадков, температура днем до +10°.
В Украину идет потепление до +17 градусов: появился прогноз погоды на ближайшие дни
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +5°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:48, а зайдет в 18:19.
Как сообщал УНИАН, 26 марта в Украине без осадков, температура до +15°.
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Погода в Украине
- Винница+11°... -2°
- Днепр+12°... +1°
- Донецк+13°... +1°
- Житомир+10°... -3°
- Запорожье+14°... +3°
- Ивано-Франковск+10°... -3°
- Киев+11°... -1°
- Кировоград+12°... 0°
- Луганск+13°... -1°
- Луцк+10°... -2°
- Львов+11°... -1°
- Николаев+14°... +2°
- Одесса+13°... +3°
- Полтава+12°... 0°
- Ровно+10°... -3°
- Симферополь+10°... +3°
- Сумы+11°... -1°
- Тернополь+10°... -3°
- Харьков+12°... 0°
- Херсон+14°... +3°
- Хмельницкий+12°... -3°
- Черкассы+11°... +2°
- Чернигов+11°... -1°
- Черновцы+11°... -2°
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+5 °
Влажность:68 %
Давление:755 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:02
Закат19:28
Видимость:9.7 км
Фаза луны:
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