В Киеве завтра без осадков, температура до +7°
В столице завтра потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 25 марта в Киеве без осадков, температура днем до +7°.
В Украине объявлено штормовое предупреждение на 24 марта
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +2°. Ветер северный и северо-восточный, до 4,2 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:50, а зайдет в 18:18.
Как сообщал УНИАН, в среду, 25 марта, в Украине без осадков, температура до +10°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+3°... -6°
- Днепр+6°... -4°
- Донецк+3°... -2°
- Житомир+4°... -7°
- Запорожье+5°... -2°
- Ивано-Франковск+3°... -7°
- Киев+3°... -5°
- Кировоград+5°... -5°
- Луганск+3°... -1°
- Луцк+3°... -6°
- Львов+3°... -6°
- Николаев+6°... -3°
- Одесса+7°... -1°
- Полтава+5°... -4°
- Ровно+3°... -6°
- Симферополь+3°... -1°
- Сумы+4°... -5°
- Тернополь+2°... -7°
- Харьков+5°... -5°
- Херсон+5°... -3°
- Хмельницкий+3°... -7°
- Черкассы+4°... -4°
- Чернигов+4°... -5°
- Черновцы+2°... -7°
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+6 °
Влажность:69 %
Давление:756 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:05
Закат19:26
Видимость:16 км
Фаза луны:
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