В Киеве завтра без осадков, температура до +7°

17:00, 24 марта 2020
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В столице завтра потеплеет.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 25 марта в Киеве без осадков, температура днем до +7°.

В Украине объявлено штормовое предупреждение на 24 марта

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +2°. Ветер северный и северо-восточный, до 4,2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:50, а зайдет в 18:18.

Как сообщал УНИАН, в среду, 25 марта, в Украине без осадков, температура до +10°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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