Завтра в Украине без осадков, температура до +10° (видеопрогноз)

16:30, 24 марта 2020
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В Украине завтра немного потеплеет.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 25 марта, в Украине без осадков, температура до +10°.

В Украине объявлено штормовое предупреждение на 24 марта

Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +10°.

На западе Украины солнечно. Температура ночью до -5°, днем до +6°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -5°, днем до +8°. В центре без осадков, температура ночью до -10°, днем до +9°.

Согласно народному прогнозу, если 25 марта настойчиво каркают вороны, значит, будет дождь.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#потепление
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