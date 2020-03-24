Завтра в Украине без осадков, температура до +10° (видеопрогноз)
В Украине завтра немного потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 25 марта, в Украине без осадков, температура до +10°.
В Украине объявлено штормовое предупреждение на 24 марта
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +10°.
На западе Украины солнечно. Температура ночью до -5°, днем до +6°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -5°, днем до +8°. В центре без осадков, температура ночью до -10°, днем до +9°.
Согласно народному прогнозу, если 25 марта настойчиво каркают вороны, значит, будет дождь.
Прогноз погоды в Украине на среду, 25 марта
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Погода в Украине
- Винница+3°... -6°
- Днепр+6°... -4°
- Донецк+3°... -2°
- Житомир+4°... -7°
- Запорожье+5°... -2°
- Ивано-Франковск+3°... -7°
- Киев+3°... -5°
- Кировоград+5°... -5°
- Луганск+3°... -1°
- Луцк+3°... -6°
- Львов+3°... -6°
- Николаев+6°... -3°
- Одесса+7°... -1°
- Полтава+5°... -4°
- Ровно+3°... -6°
- Симферополь+3°... -1°
- Сумы+4°... -5°
- Тернополь+2°... -7°
- Харьков+5°... -5°
- Херсон+5°... -3°
- Хмельницкий+3°... -7°
- Черкассы+4°... -4°
- Чернигов+4°... -5°
- Черновцы+2°... -7°
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+6 °
Влажность:69 %
Давление:756 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:05
Закат19:26
Видимость:16 км
Фаза луны:
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