В Киеве сегодня температура до +3, без осадков

В столице сегодня будет прохладно.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 24 марта, в Киеве без осадков, температура днем до +3°.

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Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до 0°. Ветер северный и северо-восточный, до 5,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:53, а зайдет в 18:16.

Как сообщал УНИАН, 24 марта в Украине без осадков, температура до -13°.

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