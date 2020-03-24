В Киеве сегодня температура до +3, без осадков
В столице сегодня будет прохладно.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 24 марта, в Киеве без осадков, температура днем до +3°.
Погода на неделю: на смену морозам в Украину придет тепло до +17° (карта)
Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до 0°. Ветер северный и северо-восточный, до 5,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:53, а зайдет в 18:16.
Как сообщал УНИАН, 24 марта в Украине без осадков, температура до -13°.
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- Винница+3°... -5°
- Днепр+5°... -4°
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- Житомир+4°... -6°
- Запорожье+5°... -2°
- Ивано-Франковск+2°... -11°
- Киев+3°... -4°
- Кировоград+5°... -4°
- Луганск+2°... -2°
- Луцк+3°... -6°
- Львов+2°... -6°
- Николаев+6°... -2°
- Одесса+7°... -2°
- Полтава+4°... -4°
- Ровно+3°... -6°
- Симферополь+3°... -1°
- Сумы+4°... -4°
- Тернополь+2°... -7°
- Харьков+5°... -5°
- Херсон+6°... -2°
- Хмельницкий+3°... -6°
- Черкассы+5°... -4°
- Чернигов+4°... -5°
- Черновцы+2°... -6°
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+6 °
Влажность:69 %
Давление:756 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:05
Закат19:26
Видимость:16 км
Фаза луны:
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