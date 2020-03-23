В Киеве завтра температура до +3, без осадков
В столице завтра будет прохладно.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 24 марта, в Киеве без осадков, температура днем до +3°.
Погода на неделю: на смену морозам в Украину придет тепло до +17° (карта)
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до 0°. Ветер северный и северо-восточный, до 5,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:53, а зайдет в 18:16.
Как сообщал УНИАН, 24 марта в Украине без осадков, температура до -13°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+2°... -6°
- Днепр+4°... -5°
- Донецк+4°... -5°
- Житомир+3°... -7°
- Запорожье+5°... -3°
- Ивано-Франковск+2°... -11°
- Киев+2°... -5°
- Кировоград+3°... -5°
- Луганск+2°... -7°
- Луцк+2°... -6°
- Львов+2°... -7°
- Николаев+5°... -3°
- Одесса+5°... -1°
- Полтава+3°... -4°
- Ровно+1°... -7°
- Симферополь+4°... -1°
- Сумы+1°... -6°
- Тернополь+2°... -7°
- Харьков+2°... -6°
- Херсон+5°... -3°
- Хмельницкий+3°... -7°
- Черкассы+5°... -5°
- Чернигов+2°... -5°
- Черновцы+2°... -7°
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+2 °
Влажность:90 %
Давление:766 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков:87 %
Восход:07:07
Закат19:25
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей