В Киеве завтра температура до +3, без осадков

17:00, 23 марта 2020
20
0

В столице завтра будет прохладно.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 24 марта, в Киеве без осадков, температура днем до +3°.

Погода на неделю: на смену морозам в Украину придет тепло до +17° (карта)

Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до 0°. Ветер северный и северо-восточный, до 5,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:53, а зайдет в 18:16.

Как сообщал УНИАН, 24 марта в Украине без осадков, температура до -13°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
"Восковая кукла!": Ани Лорак удивила новыми фото "Восковая кукла!": Ани Лорак удивила новыми фото
Соблюдают ли украинцы карантин: полиция назвала области, где больше всего нарушителей Соблюдают ли украинцы карантин: полиция назвала области, где больше всего нарушителей
Гороскоп на сегодня, 23 марта: кому астрологи прогнозируют успех, а кому – испытания Гороскоп на сегодня, 23 марта: кому астрологи прогнозируют успех, а кому – испытания
Астрологи назвали четыре знака Зодиака, чья жизнь вскоре круто изменится Астрологи назвали четыре знака Зодиака, чья жизнь вскоре круто изменится
В Греции от коронавируса умерли 6 человек - СМИ В Греции от коронавируса умерли 6 человек - СМИ
Парад планет 18 марта: для каких знаков Зодиака этот день станет судьбоносным Парад планет 18 марта: для каких знаков Зодиака этот день станет судьбоносным
Ученые выяснили, какая группа крови больше подвержена коронавирусу Ученые выяснили, какая группа крови больше подвержена коронавирусу
Погода в Украине
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
90 %
766 мм
3.6 м/с
87 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять