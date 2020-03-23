В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха до +4°

08:30, 23 марта 2020
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В столице сегодня будет прохладно.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 23 марта в Киеве без осадков, температура до +4°.

Похолодание, снег и штормовой ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до 0°. Ветер северо-восточный, до 6,1 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:59, а зайдет в 18:11.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 23 марта, в Украине практически без осадков, температура до +7°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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