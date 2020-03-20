В Киеве сегодня без осадков, температура до +11°

В столице сегодня немного похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 20 марта в Киеве без осадков, температура днем до +11°.

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Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +7°. Ветер переменный, до 3,7 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:01, а зайдет в 18:10.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 20 марта, в Украине почти без осадков, температура до +17°.

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