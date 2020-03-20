В Киеве сегодня без осадков, температура до +11°
В столице сегодня немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 20 марта в Киеве без осадков, температура днем до +11°.
Дожди, снег и похолодание: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели
Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +7°. Ветер переменный, до 3,7 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:01, а зайдет в 18:10.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 20 марта, в Украине почти без осадков, температура до +17°.
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Погода в Украине
- Винница+14°... +5°
- Днепр+14°... -2°
- Донецк+14°... -4°
- Житомир+13°... +5°
- Запорожье+14°... -1°
- Ивано-Франковск+15°... +4°
- Киев+12°... +4°
- Кировоград+13°... 0°
- Луганск+13°... -5°
- Луцк+11°... +3°
- Львов+13°... +2°
- Николаев+17°... +1°
- Одесса+16°... +5°
- Полтава+12°... 0°
- Ровно+12°... +3°
- Симферополь+13°... +1°
- Сумы+11°... 0°
- Тернополь+14°... +3°
- Харьков+12°... -4°
- Херсон+17°... 0°
- Хмельницкий+14°... +4°
- Черкассы+13°... +3°
- Чернигов+12°... +2°
- Черновцы+15°... +5°
Виргиния, США
+13°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+13 °
Влажность:69 %
Давление:755 мм
Ветер: 7.0 м/с
Вероятность осадков:30 %
Восход:07:12
Закат19:22
Видимость:8 км
Фаза луны:
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