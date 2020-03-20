В Киеве сегодня без осадков, температура до +11°

08:30, 20 марта 2020
11
0

В столице сегодня немного похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 20 марта в Киеве без осадков, температура днем до +11°.

Дожди, снег и похолодание: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели

Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +7°. Ветер переменный, до 3,7 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:01, а зайдет в 18:10.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 20 марта, в Украине почти без осадков, температура до +17°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Гороскоп на среду, 18 марта: что ждет сегодня все знаки Зодиака Гороскоп на среду, 18 марта: что ждет сегодня все знаки Зодиака
Гороскоп на 19 марта: что ждет сегодня Близнецов, Львов и Рыб Гороскоп на 19 марта: что ждет сегодня Близнецов, Львов и Рыб
В Полтаве мужчину госпитализировали в изолятор областной больницы с подозрением на коронавирус В Полтаве мужчину госпитализировали в изолятор областной больницы с подозрением на коронавирус
Минздрав будет рекомендовать ограничить работу общественного транспорта Минздрав будет рекомендовать ограничить работу общественного транспорта
Вирусолог Надежда Жолобак: Вирус "не заинтересован" в смерти человека, его "задача" – не убить, а максимально долго существовать в окружающий среде Вирусолог Надежда Жолобак: Вирус "не заинтересован" в смерти человека, его "задача" – не убить, а максимально долго существовать в окружающий среде
Транспортная блокада и домашний карантин: как мир живет в условиях пандемии (видео) Транспортная блокада и домашний карантин: как мир живет в условиях пандемии (видео)
Появились новые кадры ремейка "Вестсайдской истории" от Спилберга Появились новые кадры ремейка "Вестсайдской истории" от Спилберга
Погода в Украине
Виргиния, США
+13°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
69 %
755 мм
7.0 м/с
30 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять