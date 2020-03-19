В Киеве завтра без осадков, температура до +11°
В столице завтра немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 20 марта в Киеве без осадков, температура днем до +11°.
Сегодня в Украине потеплеет, местами температура поднимется до +18° (карта)
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +7°. Ветер переменный, до 3,7 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:01, а зайдет в 18:10.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 20 марта, в Украине почти без осадков, температура до +17°.
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Погода в Украине
- Винница+16°... +7°
- Днепр+14°... +3°
- Донецк+12°... 0°
- Житомир+18°... +4°
- Запорожье+13°... 0°
- Ивано-Франковск+20°... +6°
- Киев+17°... +3°
- Кировоград+16°... +4°
- Луганск+12°... +2°
- Луцк+17°... +4°
- Львов+18°... +6°
- Николаев+15°... +2°
- Одесса+14°... +4°
- Полтава+14°... +6°
- Ровно+17°... +4°
- Симферополь+9°... -3°
- Сумы+14°... +2°
- Тернополь+17°... +5°
- Харьков+15°... +5°
- Херсон+14°... +1°
- Хмельницкий+18°... +4°
- Черкассы+16°... +6°
- Чернигов+17°... 0°
- Черновцы+19°... +8°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+7 °
Влажность:74 %
Давление:760 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:32 %
Восход:07:13
Закат19:21
Видимость:13 км
Фаза луны:
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