В Киеве завтра без осадков, температура до +11°

17:00, 19 марта 2020
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В столице завтра немного похолодает.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 20 марта в Киеве без осадков, температура днем до +11°.

Сегодня в Украине потеплеет, местами температура поднимется до +18° (карта)

Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +7°. Ветер переменный, до 3,7 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:01, а зайдет в 18:10.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 20 марта, в Украине почти без осадков, температура до +17°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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