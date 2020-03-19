В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +16
В столице сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 19 марта, в Киеве без осадков, температура днем до +16°.
Снег и похолодание: в Украину идет непогода
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +4°. Ветер переменный, до 4,6 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:04, а зайдет в 18:08.
Как сообщал УНИАН, 19 марта в Украине без осадков, температура до +18°.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +7°
- Днепр+14°... +4°
- Донецк+12°... +1°
- Житомир+16°... +5°
- Запорожье+13°... 0°
- Ивано-Франковск+19°... +6°
- Киев+17°... +4°
- Кировоград+16°... +4°
- Луганск+12°... +1°
- Луцк+17°... +4°
- Львов+17°... +6°
- Николаев+15°... +1°
- Одесса+13°... +5°
- Полтава+14°... +7°
- Ровно+17°... +4°
- Симферополь+10°... -2°
- Сумы+14°... +2°
- Тернополь+17°... +5°
- Харьков+14°... +6°
- Херсон+14°... +1°
- Хмельницкий+18°... +5°
- Черкассы+16°... +6°
- Чернигов+17°... 0°
- Черновцы+18°... +7°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+7 °
Влажность:74 %
Давление:760 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков:16 %
Восход:07:13
Закат19:21
Видимость:16 км
Фаза луны:
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