В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +16

08:30, 19 марта 2020
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В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 19 марта, в Киеве без осадков, температура днем до +16°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +4°. Ветер переменный, до 4,6 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:04, а зайдет в 18:08.

Как сообщал УНИАН, 19 марта в Украине без осадков, температура до +18°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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