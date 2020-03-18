В Киеве сегодня температура до +9, без осадков
В столице сегодня немного потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 18 марта в Киеве без осадков, температура днем до +9°.
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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +4°. Ветер переменный, до 3,1 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:06, а зайдет в 18:06.
Как сообщал УНИАН, в среду, 18 марта, в Украине без осадков, температура до +14°.
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- Винница+11°... +1°
- Днепр+10°... 0°
- Донецк+11°... -4°
- Житомир+11°... +3°
- Запорожье+11°... -5°
- Ивано-Франковск+14°... +2°
- Киев+11°... +1°
- Кировоград+10°... -4°
- Луганск+10°... -4°
- Луцк+13°... +4°
- Львов+14°... +3°
- Николаев+11°... -4°
- Одесса+8°... 0°
- Полтава+9°... -2°
- Ровно+13°... +4°
- Симферополь+7°... -1°
- Сумы+9°... -1°
- Тернополь+12°... +1°
- Харьков+9°... -3°
- Херсон+10°... -3°
- Хмельницкий+11°... +1°
- Черкассы+11°... -1°
- Чернигов+11°... +2°
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Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+6 °
Влажность:65 %
Давление:762 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:15
Закат19:20
Видимость:16 км
Фаза луны:
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