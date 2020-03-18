В Киеве сегодня температура до +9, без осадков

08:30, 18 марта 2020
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В столице сегодня немного потеплеет.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 18 марта в Киеве без осадков, температура днем до +9°.

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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +4°. Ветер переменный, до 3,1 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:06, а зайдет в 18:06.

Как сообщал УНИАН, в среду, 18 марта, в Украине без осадков, температура до +14°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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