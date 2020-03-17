В Киеве завтра температура до +9, без осадков

В столице завтра немного потеплеет.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 18 марта в Киеве без осадков, температура днем до +9°.

Читайте также Сегодня в Украине практически без осадков, температура до +12° (карта)

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +4°. Ветер переменный, до 3,1 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:06, а зайдет в 18:06.

Как сообщал УНИАН, в среду, 18 марта, в Украине без осадков, температура до +14°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.