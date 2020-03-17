В Киеве сегодня без осадков, температура до +8
В столице сегодня будет прохладно.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 17 марта, в Киеве без осадков, температура днем до +8°.
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Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +5°. Ветер переменный, до 5,1 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:08, а зайдет в 18:05.
Как сообщал УНИАН, 17 марта в Украине практически без осадков, температура до +12°.
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- Днепр+7°... -4°
- Донецк+8°... -6°
- Житомир+9°... +1°
- Запорожье+7°... -5°
- Ивано-Франковск+13°... -1°
- Киев+8°... 0°
- Кировоград+8°... -4°
- Луганск+9°... -6°
- Луцк+10°... 0°
- Львов+12°... -1°
- Николаев+9°... -3°
- Одесса+10°... +3°
- Полтава+6°... -4°
- Ровно+10°... -2°
- Симферополь+8°... -3°
- Сумы+7°... -4°
- Тернополь+11°... -2°
- Харьков+6°... -5°
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- Хмельницкий+10°... -3°
- Черкассы+8°... -4°
- Чернигов+7°... 0°
- Черновцы+12°... 0°
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+5 °
Влажность:72 %
Давление:760 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:10 %
Восход:07:16
Закат19:19
Видимость:16 км
Фаза луны:
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