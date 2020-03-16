В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +8
В столице завтра будет прохладно.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 17 марта, в Киеве пройдет дождь, температура днем до +8°.
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Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +5°. Ветер переменный, до 5,1 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:08, а зайдет в 18:05.
Как сообщал УНИАН, 17 марта в Украине практически без осадков, температура до +12°.
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Погода в Украине
- Винница+8°... 0°
- Днепр+6°... -4°
- Донецк+4°... -6°
- Житомир+9°... +2°
- Запорожье+6°... -5°
- Ивано-Франковск+12°... -3°
- Киев+8°... +2°
- Кировоград+6°... -4°
- Луганск+3°... -6°
- Луцк+10°... +1°
- Львов+11°... 0°
- Николаев+8°... -4°
- Одесса+8°... 0°
- Полтава+5°... -4°
- Ровно+9°... +1°
- Симферополь+4°... -5°
- Сумы+5°... -1°
- Тернополь+8°... -1°
- Харьков+5°... -3°
- Херсон+9°... -6°
- Хмельницкий+9°... 0°
- Черкассы+7°... -1°
- Чернигов+7°... +1°
- Черновцы+11°... -3°
Виргиния, США
+1°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+1 °
Влажность:59 %
Давление:765 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:18
Закат19:18
Видимость:16 км
Фаза луны:
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