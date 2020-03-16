В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +8

В столице завтра будет прохладно.

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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 17 марта, в Киеве пройдет дождь, температура днем до +8°.

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Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +5°. Ветер переменный, до 5,1 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:08, а зайдет в 18:05.

Как сообщал УНИАН, 17 марта в Украине практически без осадков, температура до +12°.

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