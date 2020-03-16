В Киеве сегодня без осадков, температура до +6

08:30, 16 марта 2020
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В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 16 марта в Киеве без осадков, температура до +6°.

В Карпатах из-за оттепели сохраняется снеголавинная опасность

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 4,7 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:15, а зайдет в 17:18.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 16 марта, в Украине без осадков, температура до +12°.

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Теги: #Киев#погода
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