В Киеве сегодня без осадков, температура до +6

В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 16 марта в Киеве без осадков, температура до +6°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 4,7 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:15, а зайдет в 17:18.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 16 марта, в Украине без осадков, температура до +12°.

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