В Киеве сегодня температура до +11°, без осадков
В столице сегодня немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 13 марта в Киеве без осадков, температура днем до +11°.
В Карпатах из-за метелей и оттепели сохраняется снеголавинная опасность
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +8°. Ветер западный и юго-западный, до 6,1 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:17, а зайдет в 17:58.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 13 марта, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+9°... +2°
- Днепр+17°... +5°
- Донецк+18°... +5°
- Житомир+10°... +3°
- Запорожье+18°... +6°
- Ивано-Франковск+11°... +2°
- Киев+11°... +2°
- Кировоград+17°... +4°
- Луганск+18°... +6°
- Луцк+9°... +3°
- Львов+8°... +2°
- Николаев+16°... +6°
- Одесса+17°... +7°
- Полтава+14°... +3°
- Ровно+9°... +2°
- Симферополь+18°... +5°
- Сумы+11°... +2°
- Тернополь+9°... +2°
- Харьков+14°... +3°
- Херсон+17°... +7°
- Хмельницкий+8°... +2°
- Черкассы+11°... +4°
- Чернигов+11°... +1°
- Черновцы+11°... +3°
Виргиния, США
+10°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+10 °
Влажность:39 %
Давление:750 мм
Ветер: 8.2 м/с
Вероятность осадков:34 %
Восход:07:23
Закат19:15
Видимость:9.7 км
Фаза луны:
Лента новостей