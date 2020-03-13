В Киеве сегодня температура до +11°, без осадков

В столице сегодня немного похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 13 марта в Киеве без осадков, температура днем до +11°.

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Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +8°. Ветер западный и юго-западный, до 6,1 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:17, а зайдет в 17:58.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 13 марта, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.

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