В Киеве сегодня температура до +11°, без осадков

08:30, 13 марта 2020
17
0

В столице сегодня немного похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 13 марта в Киеве без осадков, температура днем до +11°.

В Карпатах из-за метелей и оттепели сохраняется снеголавинная опасность

Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +8°. Ветер западный и юго-западный, до 6,1 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:17, а зайдет в 17:58.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 13 марта, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Карантин в Украине 2020: последние новости по состоянию на 12 марта (онлайн) Карантин в Украине 2020: последние новости по состоянию на 12 марта (онлайн)
Астролог назвал три знака Зодиака, которых ждут неудачи на этой неделе Астролог назвал три знака Зодиака, которых ждут неудачи на этой неделе
В Донецкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину В Донецкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину
В ВОЗ дали неутешительные прогнозы относительно коронавируса летом В ВОЗ дали неутешительные прогнозы относительно коронавируса летом
Ученые нашли на Марсе признаки жизни Ученые нашли на Марсе признаки жизни
Коронавирус в Украине: уже вторая область ввела карантин (видео) Коронавирус в Украине: уже вторая область ввела карантин (видео)
Астрологи рассказали, кому сегодня нужно поберечь здоровье Астрологи рассказали, кому сегодня нужно поберечь здоровье
Погода в Украине
Виргиния, США
+10°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
39 %
750 мм
8.2 м/с
34 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять