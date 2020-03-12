В Киеве завтра температура до +11°, без осадков
В столице завтра немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 13 марта в Киеве без осадков, температура днем до +11°.
В Карпатах из-за метелей и оттепели сохраняется снеголавинная опасность
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +8°. Ветер западный и юго-западный, до 6,1 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:17, а зайдет в 17:58.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 13 марта, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+15°... +7°
- Днепр+15°... +6°
- Донецк+14°... +5°
- Житомир+14°... +6°
- Запорожье+17°... +6°
- Ивано-Франковск+18°... +6°
- Киев+14°... +8°
- Кировоград+15°... +8°
- Луганск+14°... +5°
- Луцк+16°... +4°
- Львов+16°... +4°
- Николаев+17°... +7°
- Одесса+16°... +7°
- Полтава+13°... +8°
- Ровно+15°... +5°
- Симферополь+17°... +4°
- Сумы+11°... +9°
- Тернополь+15°... +5°
- Харьков+13°... +7°
- Херсон+16°... +6°
- Хмельницкий+15°... +6°
- Черкассы+14°... +9°
- Чернигов+13°... +6°
- Черновцы+19°... +6°
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+7 °
Влажность:74 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:24
Закат19:14
Видимость:16 км
Фаза луны:
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