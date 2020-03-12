В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +13

В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 12 марта, в Киеве без осадков, температура днем до +13°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +12°. Ветер западный и юго-западный, до 7,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:19, а зайдет в 17:57.

Как сообщал УНИАН, 12 марта в Украине будет тепло, на востоке пройдут дожди.

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