В Киеве завтра без осадков, днем температура до +13

17:00, 11 марта 2020
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В столице завтра потеплеет.

Завтра в Киеве будет тепло / УНИАН
Завтра в Киеве будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 12 марта, в Киеве без осадков, температура днем до +13°.

"Готовим теплые носки": синоптик рассказала, когда в Украине похолодает

Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +12°. Ветер западный и юго-западный, до 7,4 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:19, а зайдет в 17:57.

Как сообщал УНИАН, 12 марта в Украине будет тепло, на востоке пройдут дожди. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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