В Киеве завтра без осадков, днем температура до +13
В столице завтра потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 12 марта, в Киеве без осадков, температура днем до +13°.
"Готовим теплые носки": синоптик рассказала, когда в Украине похолодает
Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +12°. Ветер западный и юго-западный, до 7,4 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:19, а зайдет в 17:57.
Как сообщал УНИАН, 12 марта в Украине будет тепло, на востоке пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+9°... +2°
- Днепр+14°... +7°
- Донецк+15°... +7°
- Житомир+9°... +2°
- Запорожье+15°... +6°
- Ивано-Франковск+13°... +1°
- Киев+11°... +3°
- Кировоград+14°... +5°
- Луганск+14°... +7°
- Луцк+11°... +2°
- Львов+11°... +3°
- Николаев+18°... +6°
- Одесса+17°... +6°
- Полтава+14°... +4°
- Ровно+9°... +2°
- Симферополь+13°... +7°
- Сумы+10°... +3°
- Тернополь+9°... +3°
- Харьков+12°... +5°
- Херсон+15°... +6°
- Хмельницкий+8°... +2°
- Черкассы+12°... +5°
- Чернигов+10°... +3°
- Черновцы+11°... +2°
Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+14 °
Влажность:74 %
Давление:756 мм
Ветер: 2.1 м/с
Вероятность осадков:53 %
Восход:07:26
Закат19:13
Видимость:16 км
Фаза луны:
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