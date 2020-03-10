В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +9

В столице завтра усилится ветер.

В Киеве завтра пройдет дождь / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 11 марта в Киеве пройдет дождь, температура днем до +9°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +8°. Ветер переменный, до 7,2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:21, а зайдет в 17:55.

Как сообщал УНИАН, в среду, 11 марта, в Украине пройдут дожди.

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