В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +9
В столице завтра усилится ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, 11 марта в Киеве пройдет дождь, температура днем до +9°.
Дожди и ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +8°. Ветер переменный, до 7,2 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:21, а зайдет в 17:55.
Как сообщал УНИАН, в среду, 11 марта, в Украине пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+8°... 0°
- Днепр+20°... +7°
- Донецк+19°... +5°
- Житомир+8°... 0°
- Запорожье+23°... +8°
- Ивано-Франковск+10°... +1°
- Киев+8°... +1°
- Кировоград+16°... +5°
- Луганск+17°... +6°
- Луцк+9°... +2°
- Львов+9°... +2°
- Николаев+20°... +8°
- Одесса+17°... +7°
- Полтава+17°... +6°
- Ровно+9°... +1°
- Симферополь+20°... +8°
- Сумы+14°... +4°
- Тернополь+9°... +1°
- Харьков+20°... +5°
- Херсон+20°... +6°
- Хмельницкий+9°... 0°
- Черкассы+12°... +6°
- Чернигов+11°... +1°
- Черновцы+12°... +2°
Виргиния, США
+15°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+15 °
Влажность:65 %
Давление:761 мм
Ветер: 9.3 м/с
Вероятность осадков:48 %
Восход:07:27
Закат19:12
Видимость:16 км
Фаза луны:
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