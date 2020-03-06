В Киеве сегодня температура до +12, без осадков

В столице сегодня немного похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 6 марта, в Киеве без осадков, температура днем до +12°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +12°, вечером - до +9°. Ветер переменный, до 3,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:32, а зайдет в 17:47.

Как сообщал УНИАН, 6 марта в Украине будет тепло и без осадков.

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