В Киеве сегодня температура до +12, без осадков
В столице сегодня немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 6 марта, в Киеве без осадков, температура днем до +12°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +12°, вечером - до +9°. Ветер переменный, до 3,0 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:32, а зайдет в 17:47.
Как сообщал УНИАН, 6 марта в Украине будет тепло и без осадков.
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Погода в Украине
- Винница+10°... +5°
- Днепр+17°... +6°
- Донецк+15°... +4°
- Житомир+8°... +6°
- Запорожье+18°... +5°
- Ивано-Франковск+9°... +1°
- Киев+10°... +7°
- Кировоград+16°... +5°
- Луганск+14°... +5°
- Луцк+8°... +3°
- Львов+8°... +3°
- Николаев+16°... +5°
- Одесса+14°... +6°
- Полтава+15°... +6°
- Ровно+8°... +3°
- Симферополь+19°... +6°
- Сумы+14°... +5°
- Тернополь+8°... +3°
- Харьков+15°... +6°
- Херсон+17°... +4°
- Хмельницкий+9°... +2°
- Черкассы+12°... +5°
- Чернигов+12°... +6°
- Черновцы+11°... +2°
Виргиния, США
+3°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:0 °
Влажность:66 %
Давление:753 мм
Ветер: 7.0 м/с
Вероятность осадков:51 %
Восход:06:33
Закат18:08
Видимость:16 км
Фаза луны:
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