В Киеве завтра температура до +12, без осадков

17:00, 5 марта 2020
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В столице завтра немного похолодает.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 6 марта, в Киеве без осадков, температура днем до +12°.

Народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на всю весну

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +12°, вечером - до +9°. Ветер переменный, до 3,0 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:32, а зайдет в 17:47.

Как сообщал УНИАН, 6 марта в Украине будет тепло и без осадков. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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