В Киеве завтра температура до +12, без осадков
В столице завтра немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 6 марта, в Киеве без осадков, температура днем до +12°.
Народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на всю весну
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +12°, вечером - до +9°. Ветер переменный, до 3,0 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:32, а зайдет в 17:47.
Как сообщал УНИАН, 6 марта в Украине будет тепло и без осадков.
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Погода в Украине
- Винница+7°... +3°
- Днепр+19°... +7°
- Донецк+19°... +5°
- Житомир+7°... +3°
- Запорожье+21°... +6°
- Ивано-Франковск+6°... -2°
- Киев+16°... +5°
- Кировоград+17°... +4°
- Луганск+18°... +5°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+6°... 0°
- Николаев+17°... +4°
- Одесса+13°... +6°
- Полтава+18°... +7°
- Ровно+5°... 0°
- Симферополь+20°... +7°
- Сумы+15°... +6°
- Тернополь+5°... -1°
- Харьков+20°... +6°
- Херсон+17°... +3°
- Хмельницкий+4°... -2°
- Черкассы+13°... +4°
- Чернигов+17°... +5°
- Черновцы+5°... -1°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+9 °
Влажность:53 %
Давление:752 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:35
Закат18:07
Видимость:16 км
Фаза луны:
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