Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели

Завтра в Украине будет тепло.

Иллюстрация / REUTERS

В пятницу, 6 марта, почти по всей Украине сохранится теплая погода.

Читайте также В Украине сегодня будет тепло, местами пройдут дожди (карта)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Так, завтра в течение дня в Украине ожидается +11...+16 градусов. Прохладнее будет лишь на западе - до +6...+12 градусов.

По прогнозу Диденко, в субботу, 7 марта, дожди появятся в западных и северных областях Украины. 8 марта западное холодный воздух устремится на северную часть Украины, поэтому там похолодает на 3-6 градусов.

В Киеве 6 марта существенных осадков не предвидится. Температура воздуха завтра днем будет колебаться около +11...+13 градусов. 7 марта начнут собираться влажные облака, но еще будет тепло, а 8 марта в столице пройдут дожди и существенно похолодает.

Напомним, погода весной в Украине будет теплой, лишь в середине апреля ночью возможны заморозки.