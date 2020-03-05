Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
Завтра в Украине будет тепло.
В пятницу, 6 марта, почти по всей Украине сохранится теплая погода.
В Украине сегодня будет тепло, местами пройдут дожди (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Так, завтра в течение дня в Украине ожидается +11...+16 градусов. Прохладнее будет лишь на западе - до +6...+12 градусов.
По прогнозу Диденко, в субботу, 7 марта, дожди появятся в западных и северных областях Украины. 8 марта западное холодный воздух устремится на северную часть Украины, поэтому там похолодает на 3-6 градусов.
В Киеве 6 марта существенных осадков не предвидится. Температура воздуха завтра днем будет колебаться около +11...+13 градусов. 7 марта начнут собираться влажные облака, но еще будет тепло, а 8 марта в столице пройдут дожди и существенно похолодает.
Напомним, погода весной в Украине будет теплой, лишь в середине апреля ночью возможны заморозки.
- Винница+7°... +3°
- Днепр+19°... +7°
- Донецк+19°... +5°
- Житомир+7°... +3°
- Запорожье+23°... +6°
- Ивано-Франковск+7°... -2°
- Киев+16°... +5°
- Кировоград+17°... +4°
- Луганск+18°... +5°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+6°... 0°
- Николаев+17°... +4°
- Одесса+13°... +6°
- Полтава+18°... +7°
- Ровно+5°... 0°
- Симферополь+20°... +7°
- Сумы+15°... +6°
- Тернополь+5°... -1°
- Харьков+18°... +6°
- Херсон+17°... +3°
- Хмельницкий+4°... -2°
- Черкассы+13°... +4°
- Чернигов+17°... +5°
- Черновцы+6°... -1°