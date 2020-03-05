В Киеве сегодня без осадков, температура до +17
В столице сегодня сохранится теплая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, 5 марта в Киеве без осадков, температура днем до +17°.
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Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +11°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,8 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:34, а зайдет в 17:45.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 5 марта, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+9°... +4°
- Днепр+19°... +7°
- Донецк+18°... +6°
- Житомир+7°... +4°
- Запорожье+19°... +6°
- Ивано-Франковск+6°... -2°
- Киев+15°... +6°
- Кировоград+17°... +5°
- Луганск+18°... +6°
- Луцк+7°... +1°
- Львов+7°... 0°
- Николаев+18°... +4°
- Одесса+12°... +5°
- Полтава+18°... +7°
- Ровно+5°... +1°
- Симферополь+21°... +7°
- Сумы+15°... +7°
- Тернополь+5°... 0°
- Харьков+17°... +7°
- Херсон+18°... +4°
- Хмельницкий+5°... +1°
- Черкассы+14°... +6°
- Чернигов+17°... +6°
- Черновцы+6°... 0°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+6 °
Влажность:57 %
Давление:754 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:35
Закат18:07
Видимость:16 км
Фаза луны:
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