В Киеве сегодня без осадков, температура до +17

08:30, 5 марта 2020
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В столице сегодня сохранится теплая погода.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 5 марта в Киеве без осадков, температура днем до +17°.

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Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +11°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:34, а зайдет в 17:45.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 5 марта, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.  

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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