В Киеве завтра без осадков, температура до +17
В столице завтра сохранится теплая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, 5 марта в Киеве без осадков, температура днем до +17°.
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Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +11°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,8 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:34, а зайдет в 17:45.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 5 марта, в Украине будет тепло, местами пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+17°... +5°
- Днепр+18°... +6°
- Донецк+19°... +3°
- Житомир+16°... +7°
- Запорожье+20°... +6°
- Ивано-Франковск+9°... +1°
- Киев+14°... +7°
- Кировоград+18°... +5°
- Луганск+17°... +1°
- Луцк+9°... +3°
- Львов+7°... +2°
- Николаев+18°... +4°
- Одесса+13°... +4°
- Полтава+16°... +6°
- Ровно+14°... +2°
- Симферополь+24°... +9°
- Сумы+12°... +6°
- Тернополь+14°... +2°
- Харьков+16°... +5°
- Херсон+19°... +4°
- Хмельницкий+17°... +3°
- Черкассы+16°... +5°
- Чернигов+13°... +6°
- Черновцы+15°... +2°
Виргиния, США
+11°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+11 °
Влажность:47 %
Давление:747 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:36
Закат18:06
Видимость:16 км
Фаза луны:
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