Синоптики предупредили о сильном дожде на Закарпатье
В горах ожидается мокрый снег.
В среду, 4 марта, на Закарпатье и в Карпатах ожидается значительный дождь, объявлено штормовое предупреждение.
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"4 марта на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь, в горах с мокрым снегом (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, среднемесячная температура воздуха зимой 2019-2020 в Киеве составила +2,0°, устойчивого перехода в сторону минусовых значений так и не произошло.
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