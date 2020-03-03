Синоптики предупредили о сильном дожде на Закарпатье

15:36, 3 марта 2020
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В горах ожидается мокрый снег.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В среду, 4 марта, на Закарпатье и в Карпатах ожидается значительный дождь, объявлено штормовое предупреждение.

Зима вернется: народный синоптик дал неожиданный прогноз погоды на март

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"4 марта на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь, в горах с мокрым снегом (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, среднемесячная температура воздуха зимой 2019-2020 в Киеве составила +2,0°, устойчивого перехода в сторону минусовых значений так и не произошло.

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Теги: #погода#дождь
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