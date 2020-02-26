В Киеве завтра без осадков, температура до +6°

17:00, 26 февраля 2020
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В столице завтра похолодает.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 27 февраля в Киеве без осадков, температура днем до +6.

Атмосферный фронт принесет в Украину дожди и сильный ветер - синоптик

Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +3°. Ветер переменный, до 4,6 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:49, а зайдет в 17:33.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 27 февраля, в Украине местами пройдут дожди. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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