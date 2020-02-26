В Киеве завтра без осадков, температура до +6°
В столице завтра похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 27 февраля в Киеве без осадков, температура днем до +6.
Атмосферный фронт принесет в Украину дожди и сильный ветер - синоптик
Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +3°. Ветер переменный, до 4,6 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:49, а зайдет в 17:33.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 27 февраля, в Украине местами пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+13°... +3°
- Днепр+11°... +4°
- Донецк+9°... +3°
- Житомир+11°... +3°
- Запорожье+12°... +4°
- Ивано-Франковск+11°... +1°
- Киев+11°... +4°
- Кировоград+12°... +3°
- Луганск+10°... +4°
- Луцк+10°... +1°
- Львов+10°... -1°
- Николаев+12°... +5°
- Одесса+13°... +5°
- Полтава+10°... +3°
- Ровно+10°... 0°
- Симферополь+15°... +10°
- Сумы+6°... +1°
- Тернополь+9°... +1°
- Харьков+10°... +3°
- Херсон+13°... +4°
- Хмельницкий+10°... +2°
- Черкассы+11°... +2°
- Чернигов+8°... +3°
- Черновцы+15°... +3°
Виргиния, США
+10°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+10 °
Влажность:83 %
Давление:750 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:35 %
Восход:06:46
Закат17:59
Видимость:6.4 км
Фаза луны:
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